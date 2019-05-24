Бывшая заключенная выиграла иск против правозащитников Льва Пономарева и Ольги Романовой

Хорошевский суд Москвы обязал Романову выплатить ей 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а Пономарева – 50 тысяч, — сообщает Deutsche Welle. Сама заявительница, Инга Кривицкая, просила 2 миллиона рублей, которые планировала потратить на лечение после травли в интернете. Она утверждала, что правозащитники распространили о ней ложную информацию о том, что она сотрудничала с администрацией мордовской колонии №2 и участвовала в избиении заключенных.