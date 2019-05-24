Воронежские власти пообещали выплатить компенсацию за гибель пациентки онкологического диспансера

Женщину раздавил неисправный аппарат лучевой терапии.

Глава департамента здравоохранения Воронежской области выразил соболезнования семье 51-летней женщине, погибшей во время медицинской процедуры. Александр Щукин заверил, что родные получат компенсацию и пообещал принять все меры, чтобы исключить повторение подобного. Трагический случай произошел позавчера в местном онкодиспансере. Стол, на котором лежала пациентка, неожиданно поднялся, и женщина оказалась зажата между нижней и верхней частью гамма-терапевтического аппарата. Она скончалась на месте.

Техническую исправность оборудования проверяют эксперты Росздравнадзора. Свою комиссию также создало областное руководство. Власти утверждают, что аппарат лучевой терапии регулярно обслуживался специалистами. В прошлом году они не выявили никаких проблем.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.