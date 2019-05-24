Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан сегодня заявил в суде об угрозах со стороны следователя ФСБ

Эти слова прозвучали перед рассмотрением ходатайства спецслужб о продлении иностранцу ареста. Адвокат Уилана позже заявил, что его подзащитный имел в виду несколько другое. Посольство США потребовало от Москвы предоставить консульский доступ к арестованныму.

От Пола Уилана впервые за пять месяцев, которые он провёл в СИЗО, прозвучали тревожные заявления. Гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии обвинил следователя ФСБ Алексея Хижняка, который ведёт дело, в угрозах и нарушениях прав. Свидетелями слов обвиняемого в шпионаже стали журналисты, которых ненадолго пустили в зал Лефортовского суда. Прессу быстро удалили – заседание шло в закрытом режиме, но на ленты информагентств уже посыпались срочные сообщения. «Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил в суде, что подвергается унижениям и угрозам со стороны следователя» — первым молнировал «Интерфакс». Иностранец в суде также сказал, что его преследуют по политическим мотивам.

Лефортовский суд, несмотря на эти доводы, продлил срок ареста Уилану ещё на три месяца, решение вынес судья Сергей Рябцев. На это незамедлительно отреагировали в посольстве США. Дипломаты заявили, что разочарованы продлением ареста. Они призвали отпустить Уилана домой к престарелой матери, подчеркнув: доказательств вины в шпионаже нет. Представитель посольства также заявил, что США чрезвычайно озабочены заявлениями Уилана о физических угрозах. И намерены выразить протест российским властям. Ситуацию пришлось разъяснять адвокату Уилана. Владимир Жеребёнков сообщил, что его клиент видит угрозу жизни в том случае, если его осудят. В интервью «Эху» адвокат также отметил, права его подзащитного в СИЗО нарушаются, и он обратится по этому поводу в прокуратуру и следственный изолятор.

Посольство США пару часов назад призвало Москву немедленно предоставить консульский доступ к обвиняемому в шпионаже Уилану. ФСБ задержала его в конце прошлого года в отеле в центре Москвы. У иностранца была флеш-карта, на которой по версии спецслужбы были секретные данные о сотрудниках силовых ведомств. По словам защиты, Уилан думал, что переданной ему флеш-карте прямо перед задержанием будут его личные фотографии из предыдущих поездок по России.

Уилану в случае признания вины грозит до 20-ти лет колонии. Его брат говорил, что Пол – в прошлом морской пехотинец — приезжал в этот раз в Москву на свадьбу друга.