Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников. Это первая группа аппаратов, запущенных в рамках программы по созданию глобальной сети высокоскоростного интернета.

12 тысяч спутников планирует в конечном счете вывести на околоземную орбиту компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Сегодня утром ракета-носитель Falcon 9 успешно доставила в космос первые 60 аппаратов, которые станут частью системы связи Starlink. Согласно замыслу создателей этого амбициозного проекта, он сможет обеспечить покрытие интернетом по всему миру, способное конкурировать по скорости и цене с традиционным проводным доступом в сеть. Спутники будут работать на высоте 550 километров – эта орбита оптимальна с точки зрения наименьшей задержки сигнала. Вес каждого аппарата – почти 230 килограммов, после окончания срока службы они будут снижаться и сгорать в плотных слоях атмосферы. Чтобы обеспечить минимальное покрытие всей планеты, компании SpaceX предстоит произвести еще шесть запусков подобных сегодняшнему. В целом на проект потратят десятки миллиардов долларов. Компания Илона Маска – не единственная, где работают над программой глобального интернета. За последние несколько лет появились десятки подобных проектов, рассказал «Эху» главный редактор изданий группы компаний Comnews Леонид Коник.

Между тем британская компания OneWeb для доставки своих спутников в космос использует российские ракеты «Союз», запуски обойдутся ей значительно дороже, чем SpaceX. Первые шесть аппаратов компания вывела на орбиту в феврале этого года.

SpaceX планирует развернуть всю группировку в 12 тысяч спутников к 2027 году.