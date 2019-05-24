Бывший заместитель главы столичного Следственного комитета досрочно освобожден из колонии

Денис Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения по делу о коррупции.

Ходатайство Дениса Никандрова было рассмотрено и удовлетворено этим утром – пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу суда. Прокурор, по данным ТАСС, против досрочного освобождения бывшего замглавы московского СК, не возражал. В исправительной колонии тоже никаких препятствий этому чинить не стали – выписали заключенному положительную характеристику. Пока Никандров остается в исправительном учреждении. Он выйдет на свободу после того, как решение суда вступит в силу.

Бывший офицер получил возможность просить об условно-досрочном освобождении уже в этом году после того, как Верховный суд изменил ему наказание с колонии строгого на колонию общего режима. Кроме того его срок был пересчитан по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Никандрова арестовали еще летом 2016-го. Тогда же под стражу отправились глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Следствие обвиняло их в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова. Максименко был приговорен к 13 годам строгого режима, Ламонов получил пять лет.

После задержания Никандров сотрудничал со следствием и да показания на своего бывшего начальника Александра Дрыманова. Сейчас экс-глава столичного СК находится под арестом.