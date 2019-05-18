Не стало известного историка Наталии Басовской. Она скончалась в Москве на 79-м году жизни. Последние несколько дней она провела в реанимации. Ректор РГГУ Александр Безбородов сказал, что она чувствовала себя не очень хорошо с сентября прошлого года. Наталия Басовская написала более ста пятидесяти научных работ. Она была изумительным преподавателем, — сказал «Эху» Александр Безбородов.

Наталия Басовская много сделала для того, чтобы познакомить людей с исторической наукой, — говорит журналист Николай Сванидзе.

Долгие годы Наталия Басовская вела исторические программы на радио Эхо Москвы. Она признавалась, что любовь к истории ей привили в семье.