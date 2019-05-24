Нюта Федермессер подтвердила, что будет участвовать в выборах в Мосгордуму от 43-го округа. От того же округа баллотируются политик Сергей Митрохин и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ранее Алексей Навальный призвал Федермессер не конкурировать с Соболь.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» сегодня в своем Фейсбуке написала, что не пойдет на выборы от другого округа, поскольку живет и работает в Хамовниках.