Полковник ФСБ, у которого при обыске изъяли денег на 12 млрд рублей, не стал жаловаться на условия в «Лефортово»

Он содержится в двухместной камере с горячей водой, телевизором и холодильником вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов. Это сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, 38-летний Кирилл Черкалин сказал, что в СИЗО отношение к нему человеческое, и он вполне доволен питанием.

Полковник ФСБ арестован по делу о получении особо крупной взятки.