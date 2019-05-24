Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России

Его примет Санкт-Петербург.

Конгресс международной федерации хоккея единогласно утвердил кандидатуру Санкт-Петербурга. Она была безальтернативной, но конкурировать с ней практически невозможно. Помимо хорошо знакомой арены, где своих соперников принимает местный СКА на презентации, которая состоялась накануне, представили новый дворец, который будет построен непосредственно к чемпионату мира. Об этом еще перед стартом сезона объявил владелец СКА и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко. Арена обещает стать самой большой из тех, что используются для хоккея с шайбой. Трибуны будут вмещать 22400 болельщиков. «Если кто-то построит больше – сказал тогда Тимченко – «Мы все равно увеличим и будем больше всех». Пока самым вместительным хоккейным дворцом в мире является Белл-центр в Монреале — 21 288 тысяч кресел. Больше двадцати вмещают также Амели Арена в Тампе и Квикен Лоанз Арена в Кливленде. Основным хозяином здесь является конечно баскетбольный клуб Кливленд Кавальерз, но и команда АХЛ Кливленд Монстерс тоже играет. В Европе самый вместительный хоккейный стадион построен в Праге. О-два арена рассчитана на 17 383 болельщика.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет в 8 раз. Четыре раза мировое первенство принимал Советский Союз и три – Россия. В Петербурге лучшие команды мира собирались в 2000 году.