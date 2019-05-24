Во Владивостоке прощальная школьная вечеринка в стилистике BDSM обернулась скандалом

В преддверии последнего звонка одиннадцатиклассники устроили «праздник непослушания» с эротическими танцами, атрибутами жестких сексуальных игр и дымовым шоу.

Школа №74 в столице Приморья, по словам ее директора Галины Пугиной, отличается «усиленным изучением предметов эстетического цикла». В среду, за день до последней торжественной линейки, там проводили «день самоуправления» или «праздник непослушания». Прощающимся со школой ученикам разрешили прийти в повседневной одежде, но в какой-то момент все пошло несколько по иному сценарию, нежели планировали учителя. «Самоуправление» обернулось шумным костюмированным праздником с активными танцами одного из выпускных классов на крыльце, затем – в актовом зале учебного заведения, а потом и откровенной фотосессией некоторых из участников и участниц.

Пока одни поджигали дымовые шашки и распыляли огнетушитель, другие позировали и вели игры в сексуальное подчинение и доминирование – здесь была и девушка в форменной пилотке и блузке полицейского, и парни в масках зайчиков-playboy, и латексные шорты, и заклеенные пластиковой лентой соски. Впрочем, судя по видео, весело было всем – даже тем, кто не оголялся и не демонстрировал приверженности эстетике BDSM со свойственными ей игрушками для получения своеобразного удовольствия в унижении и причинении боли. Одна из самых ярких героинь фотосессии на своей странице «ВКонтакте» отметила статус: «Душа воспитанная болью». А в школьной группе возникла масса комментариев в духе: «Ребята, можно я приеду к вам на выпускной?». Но скандал благодаря видео вышел за пределы школы и в обсуждение включились родители, общественность, депутаты и, конечно, чиновники. Директор школы, в которой, кстати, по некоторым данным, учился и несостоявшийся губернатор-коммунист Андрей Ищенко, на эмоциях написала заявление об увольнении. Но бумагу пока не подписали, а социальные сети уже полнятся словами в защиту уважаемого педагога – дескать, не знала, все вышло из-под контроля, детей просто не остановили, и они, конечно же, пытались снять стресс в преддверии выпускных и вступительных экзаменов в вузы. Повод был — накануне мэр Владивостока Олег Гуменюк в своей поздравительной речи в адрес школьников по ошибке проводил их «в последний путь».

В департаменте образования Приморского края назначили внутреннюю проверку в школе. Чиновники от образования назвали поведение учеников недопустимым, а к руководству учебного заведения пообещали применить меры воздействия.