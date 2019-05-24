«Новая газета»: Спикер петербургского парламента живет на госдаче, которая ему не положена по должности
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров живет на государственной даче, которая ему не положена по должности.
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров живет в поселке Солнечное в Курортном районе, в доме один по улице Ленинградской. Это выяснила «Новая газета». Журналисты отследили, как Макарова в разное время привозит в этот коттедж на первой линии машина из автопарка Смольного. Газета подсчитала, что аренда такого участка в один гектар может стоить десятки миллионов рублей. Ни одним законом государственная резиденция спикеру не положена. Согласно официальных доходам семьи Макарова, спикеру пришлось бы не есть и не пить годами, чтобы накопить на такой дом. К слову, это государственная дача. Раньше здесь жила бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Ни одного внятного ответа от исполнительной и законодательной власти Петербурга «Новая газета» не получила. Что же касается официальной декларации Макарова, то, согласно ей, политик живет в обшарпанном панельном доме в одном из спальных районов Петербурга.
Ранее «Новая газета» писала, что Макаров взял в аренду участки земли, которые предназначались льготникам. После публикации участки перешли в руки людей, близких к спикеру петербургского парламента.