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Эксклюзив Эха 18:01, 24 мая 2019

Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании

Сегодня она объявила, что это случится уже в июне.

Объявления от Терезы Мэй ждали уже давно. Британские эксперты даже шутили, что премьер-министр сама по себе играет в Брекзит — дескать, все хотят её ухода, а она всё остаётся в своём офисе. Максимума давление на неё достигло на этой неделе: во-первых, лейбористы вышли из очередной сделки по Брекзиту (они, конечно же, долили масла в огонь) — и это грозило четвёртым и провальным для Терезы Мэй голосованием. Также накануне в Великобритании прошли выборы депутатов Европарламента, и, согласно опросам, в них партия консерваторов, которую и представляет Мэй — заняла только четвертое место. Но финальную точку поставили члены её же партии — лидер консерваторов в парламенте покинула кабинет со словами, что политика Мэй в вопросе Брекзита её не устраивает. Также всё последнее время отставки требовали рядовые депутаты-консерваторы, которые в публичных выступлениях и интервью твердили одно: партии и, соответственно, стране — нужен новый лидер. О том, что это будет серьезное заявление э намекало всё: перед входом в офис премьера на Даунинг-стрит, 10 утром установили трибуну с гербом Соединённого Королевства, что как правило символизирует важность выступления.

В своём заявлении Тереза Мэй сказала, что сделала всё, что могла, пытаясь организовать процесс Брекзита, как того требовали результаты референдума. Несмотря на то, что многие предлагали не следовать его решению. Тереза Мэй, действительно, не смогла сдержать слёз на этой фразе. Итак, 7 июня она покидает сначала пост главы Консервативной партии, а затем — и пост премьера. До того момента, пока Тори не выберут нового главу, она будет исполнять свои обязанности. Как уже говорят местные аналитики, Терезу Мэй расстраивает и то, что её запомнят в первую очередь по неудавшемуся Брекзиту, тогда как у неё в копилке и масса других дел — с позитивным знаком: сохранение системы здравоохранения, строительство домов для малоимущих и борьба с глобальным потеплением. Среди её возможных преемников называют нескольких влиятельных консерваторов, но больше всего шансов, как написала сегодня газета The Guardian — у бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, которого кто-то именует «британским Трампом», кто-то «сумасшедшим Джоном», или же «последней надеждой королевства». Также в списке потенциальных преемников Мэй — нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант, министр экологии Майкл Гав и бывший министр по процессу Брекзита Доминик Рааб.

Выборы нового главы Консервативной партии Великобритании стартуют 10 июня.

Отставка Терезы Мэй была неизбежна. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он добавил, что дальнейшая ситуация в Великобритании будет зависеть от того, кто займет пост лидера консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Премьерство Терезы Мэй пришлось на непростой период в отношениях наших стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и  отметил, что пока не готов озвучить реакцию Кремля на  отставку британского премьера.

Пока невозможно предсказать, изменятся ли отношения у России с Великобританией после отставки Терезы Мэй, сказал нам политолог Валерий Соловей. Сложно сказать, насколько на отношения влияет личность, и насколько истеблишмент в целом, заключил Валерий Соловей.



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