Глава британского МИДа включился в борьбу за пост премьера после отставки Терезы Мэй

Джереми Хант сказал о своих планах в своем избирательном округе, — сообщают местные СМИ. Отмечается, что Хант на пятом месте с списке потенциальных преемников Терезы Мэй на посту лидера Консервативной партии, который затем станет премьером. В частности, его опережает бывший глава МИДа Борис Джонсон.

Тереза Мэй сегодня объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7-го июня и будет премьером до момента избрания нового руководителя.