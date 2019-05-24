Полиция проводит проверку после сообщений о костюмированной вечеринке в одной из школ Владивостока

Ученикам грозит административная ответственность.

Видеоролик с танцами в школе номер 74 появился в социальных сетях. На нем видно несколько десятков молодых людей и девушек, танцующих сначала во дворе, а затем в актовом зале учебного заведения.

Большинство присутствующих одеты в вызывающую кожаную одежду с сексуальным подтекстом. Среди них видно молодых людей в подтяжках на голое тело, соски у которых заклеены клейкой лентой. Многие участники вечеринки носили маски и пластмассовые заячьи уши. Помимо прочего, двое молодых людей держат в руках зажженные дымовые шашки.

Внимание полиции привлек тот факт, что отдельные учащиеся имеют на одежде нашивки ОМОН, а одна из девушек танцует в форме сотрудника МВД. В ведомстве подчеркнули, что ношение форменной одежды со знаками отличия без соответствующего разрешения грозит штрафом до полутора тысяч рублей. Там также отметили, что все участники вечеринки уже опознаны.

Ранее видеоролик стал причиной увольнения директора этой школы. По данным РИА «Новости», она написала заявление об уходе по собственному желанию.