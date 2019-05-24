Лефортовский суд Москвы продлил Полу Уилану срок содержания под стражей еще на 3 месяца

Подозреваемый в шпионаже заявил, что в СИЗО «Лефортово» нарушаются его права. Гражданин США, Канады, Ирландии и британский подданный подчеркнул, что его преследование носит политический характер. Уилан также пожаловался на угрозы со стороны сотрудников ФСБ.

Тем временем американское посольство призвало власти России немедленно предоставить консульский доступ к Полу Уилану, чтобы обсудить с ним состояние его здоровья.