Владимир Мединский отказался комментировать информацию о наличии у его жены дорогой квартиры в Москве

По мнению ФБК, пентхаус обошелся семье министра культуры в 200 миллионов рублей.

Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, не дал корреспонденту местного новостного портала НГС закончить вопрос о ролике Алексея Навального. «Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь все скажем» — прервал журналиста глава Минкульта.

Речь шла о видео, в котором Фонд борьбы с коррупцией рассказывал о 300-метровом элитном жилье в столичном районе Хамовники. В выписке из Единого государственного реестра ФБК обнаружил, что двухуровневые апартаменты принадлежат полной тезке жены министра – Марине Олеговне Мединской. Жилье было куплено в прошлом году. В нем есть спортзал, библиотека и терраса.

Как отметил Навальный, чтобы приобрести такую квартиру, семье министра потребовалось бы откладывать все свои доходы за последние пять лет. В прошлом году глава ведомства задекларировал чуть больше 40 миллионов рублей.

Навальный также обвинил Мединского в воровстве средств, выделенных на продвижение некоторых фильмов.