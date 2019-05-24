Российское антидопинговое агентство полностью восстановили в правах. Это объявил министр спорта Павел Колобков. Он сказал, что выполнены все условия, которые были поставлены Всемирным антидопинговым агентством, — передает РИА «Новости».

РУСАДА было дисквалифицировано в 2015-м году из-за доклада, в котором говорилось о том, что система применения допинга в России носит системный характер. В прошлом году агентство восстановили в правах.