Доходы Дмитрия Рогозина выросли после перехода из правительства на должность главы Роскосмоса. За год он заработал в госкорпорации около 30 миллионов рублей. Это на 5 миллионов больше, чем за последний год работы вице-премьером, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой не его декларацию. Поясняется, что из общего дохода 23,5 миллиона были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы. Автопарк топ-менеджера за минувший год пополнился представительским «Мерседесом».