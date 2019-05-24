Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня провела первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ведомство по делам прессы правительства ФРГ сообщило сегодня, что Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с инаугурацией. Предметом переговоров стали двусторонние отношения, а также внутриполитическое развитие ситуации в Украине и положение на востоке страны. Меркель и Зеленский подчеркнули необходимость полного воплощения в жизнь Минских соглашений, а также продолжение тесного сотрудничества в рамках Нормандского формата. Политики договорились постоянно поддерживать контакт. Канцлер ФРГ 22 апреля письменно поздравила президента Украины с победой на выборах. 23 апреля Меркель провела с Зеленским первый телефонный разговор, в котором еще раз лично поздравила его и подчеркнула, что результат демократических выборов означает высокий бонус доверия граждан. Оба лидера отметили важность билатеральных отношений двух стран.

Ангела Меркель в своей речи перед бундесвером накануне с удовлетворением отметила решимость президента Зеленского закончить войну на территории страны и подчеркнула важность территориальной целостности Украины.

Во время инаугурации нового украинского президента в Киеве бывший президент ФРГ Кристиан Вульф. Представитель правительства ФРГ сообщил ранее, что Ангела Меркель надеется на скорую встречу с Владимиром Зеленским.