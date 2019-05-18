Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля

Это дата ухода британского парламента на летние каникулы. Об этом говорится в заявлении, которое распространил сегодня совет партии. Тереза Мэй объявила сегодня об уходе в отставку с 7 июня. Она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера «Тори».

Отставка Терезы Мэй была неизбежна. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он добавил, что дальнейшая ситуация в Великобритании будет зависеть от того, кто займет пост лидера консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.