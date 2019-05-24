Столичная ОНК проверит заявление Пола Уилана о плохом обращении в СИЗО

Столичная ОНК проверит заявление арестованного американца Пола Уилана о плохом обращении в следственном изоляторе. Обвиняемый в шпионаже сказал, что две недели не принимал душ, и не имеет доступа к врачебной помощи.

От других арестантов СИЗО «Лефортово» ранее подобных жалоб не поступало, а члены ОНК видели Пола Уилана в новой камере с горячей водой, холодильником и телевизором. Об этом «Интерфаксу» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Несмотря на это в ближайшее время будет организована проверка с целью выяснить, почему американский гражданин, по его словам, в течение двух недель не мог принять душ.

На плохое обращение в изоляторе Уилан пожаловался в ходе сегодняшнего судебного заседания, где решался вопрос о продлении его ареста. Кроме того подозреваемый через переводчика сказал, что его жизни угрожает следователь ФСБ. Эту информацию, в свою очередь, пообещали проверить в Совете по правам человека. Позже адвокат Уилана отметил, что его подзащитный имел ввиду не то, что угрожают его жизни, а то, что есть угроза незаконного приговора. Гражданин США, обвиняемый в шпионаже, назвал свое дело местью за санкции, а себя – жертвой политического похищения.

Уилан был задержан в Москве в конце прошлого года. На изъятой у иностранца флэшке якобы содержались сведения, составляющие государственную тайну.