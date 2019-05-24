СПЧ намерен проверить, нарушаются ли права гражданина четырех государств Пола Уилана в СИЗО

Президентский совет по правам человека намерен проверить, нарушаются ли права гражданина четырех государств Пола Уилана в СИЗО. Ранее посольство США заявило, что выразит протест российским властям в связи с заявлениями обвиняемого в шпионаже о физических угрозах. Об этом он заявил сегодня в суде, который продлил ему срок задержания под стражей до конца августа. Впрочем, адвокат – Владимир Жеребенков пояснил, что Уилан говорил об угрозе незаконного приговора.