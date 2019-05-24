Минпросвещения осудило BDSM— флешмоб выпускников одной из школ Владивостока

Некоторые подростки также были в полицейской форме. Директор учебного заведения написала заявление об увольнении по собственному желанию, а полиция занялась участникам шоу и их родителями.

«Праздновать последний звонок можно более достойно, к примеру, проводить поэтические конкурсы или снимать видеосюжеты на память учителям», — говорят в Минпросвещения. Но то, что устроили выпускники в школе Владивостока, может оскорбить педагогов. Так в ведомстве отреагировали на танцы школьников в BDSM-атрибутике. Одна из выпускниц облачилась в полицейскую форму, девушку окружали мальчики в костюмах под зайчиков из журнала Playboy – в шортах на подтяжках и закленными скотчем сосками. Видео появилось в интернете. Молодые люди танцуют на входе в школу, там есть также мальчик в чёрной форме с надписью ОМОН, размахивающий предметом похожим на пистолет, а затем в актовом зале. Директор Галина Пугина сообщила РИА, что перформанс школьники устроили на дне самоуправления перед последним звонком. Его провели насколько стремительно, что никто из взрослых этого не заметил. Педагоги узнали об этом только на следующий день. Полиция начала проверку. В управлении МВД по Владивостоку добавили, что за незаконное ношение полицейской формы тем, кто в ней танцевал, грозит административная ответственность.

В соцсетях одним пользователям флешмоб понравился, другие посчитали его неуместным. Депутат Заксобрания Приморья Артём Самсонов поддержал школьников и директора.