Более половины нынешних губернаторов будут выдвигаться на выборах в сентябре от «Единой России»

Это подтверждают источники в руководстве партии власти.

Из 18 губернаторов, которым предстоит избираться 8 сентября, как ожидается, 11 пойдут от партии власти. При этом и там, где глава региона избирается законодательным собранием или региональной думой, например в Крыму или Кабардино-Балкарии, претенденты тоже будут идти от «Единой России». Тем временем резидент России Владимир Путин рассчитывает, что недавно назначенные временно исполняющими глав регионов будут «развивать достижения предшественников». При этом всем тем, кто оставил свои кресла глава государства выразил свою благодарность. От «Единой России», видимо, будут выдвигаться на посты глав в Оренбургской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Вологодской областях, в Ставропольском крае, республиках Башкирия и Калмыкия. Ранее издание РБК привело информацию о том, что значительный процент глав регионов от партийного выдвижения воздержится. Но даже в случае самовыдвижения партию власти будет оказывать нынешним врио политическую и технологическую поддержку.

По данным РБК, не менее шести человек пойдут на выборы как самовыдвиженцы.