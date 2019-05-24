На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились участники матчей за медали

В четверке сильнейших и сборная России.

Наша команда сыграла с позиции силы только первый период матча с американцами. Он закончился со счетом 2-0. Попытки в дальнейшем действовать, отталкиваясь от счета едва не привели к неприятностям. Умело варьируя звенья и играя на контратаках, американцы остались в игре. Если бы не великолепный Василевский, могли бы и выйти вперед. Преимущество в одну шайбу все же удалось удержать. 4-3 в пользу наших. Наш следующий соперник — сборная Финляндии сумела выпутаться из очень сложной ситуации. Наши соседи дважды догоняли шведов. За минуту с небольшим до сирены они перевели игру в овертайм, в котором оказались более удачливыми 5-4. Швейцария была в мгновение от сенсации, но канадцы забросили на последней секунде и выиграли дополнительный период 3-2. Сборная Чехии не имела проблем в матче с Германией 5-1.

Оба полуфинала Россия – Финляндия и Чехия – Канада состоятся завтра, в субботу.