В Екатеринбурге муниципальные депутаты с горожанами попытались найти компромисс в вопросе строительства храма

В Екатеринбурге муниципальные депутаты вместе с горожанами попытались найти компромисс в вопросе строительства храма святой Екатерины. Встреча продолжалась почти два часа, договориться участники не смогли почти ни о чем.

Из пяти вопросов повестки участники смогли обсудить только один. Они вывели требования к опросу общественного мнения горожан о строительстве храма. Решено, что результаты опроса обязаны принять все горожане и участники строительства, порог явки должен составить не менее трехсот тысяч человек. Опрос следует проводить только среди горожан, которые имеют право участвовать в выборах, по правилам референдума: со списками избирателей и под контролем наблюдателей. Также должен быть установлен агитационный срок. Представитель Епархии игумен Вениамин Райников выступил с меморандумом от лица сторонников строительства храма. В нем Епархия просит перенести минимум на месяц начало опроса горожан. За это время представители церкви собираются проинформировать жителей о проекте развития общественного пространства в окрестностях сквера. Там станет больше деревьев, набережную Исети отремонтируют а зеленая зона продлится еще на километр. Готовить проект озеленения сквера должны профессионалы под общественным контролем. Назвали в Епархии и условия, при которых согласятся с решением горожан отказаться от строительства собора в сквере. Они должны быть уверены, что проект горожане отвергают сознательно. Сейчас там полагают, что жители Екатеринбурга стали жертвой дезинформации. Остальные вопросы обсудит рабочая группа, в которую войдут представители сторонников строительства храма и защитники сквера.

В сквере неделю продолжались протесты горожан, которые требовали запретить застройку зеленой зоны.