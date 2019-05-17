Ушла из жизни советский и российский историк, профессор Наталия Басовская

Об этом «Эху Москвы» сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

Наталии Басовской было 78 лет. Она преподавала историю, с семидесятых годов как историк выступала в теле— и радиоэфире. На «Эхе Москвы» вместе с главным редактором Алексеем Венедиктовым вела историческую передачу «Не так», а с 2006-го года – программу «Всё так».

Наталия Басовская была влюблена в историческую науку и много сделала для того, чтобы познакомить с ней людей, — отметил в интервью «Эху Москвы» историк и журналист Николай Сванидзе.

О дате и месте прощания пока не сообщается.