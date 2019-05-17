Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 c шестьюдесятью интернет спутниками, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет трафика. Запуск ракеты дважды откладывали. Первый раз из-за неблагоприятных погодных условий, второй – из-за необходимости обновить программное обеспечение и провести дополнительные проверки.

Запуск спутников системы Starlink на орбиту – это серьёзная заявка на то, чтобы стать первым и единственным оператором интернета со спутников. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор изданий группы компаний Comnews Леонид Коник.

При этом Коник добавил, что существует ряд препятствий, которые могут осложнить реализацию идею оператора интернета со спутников на низких орбитах.