Тереза Мэй уходит в отставку

Премьер Великобритании объявила, что седьмого июня покинет пост лидера Консервативной партии. Она объявила это тем, что не справилась с Брекзитом, выразила сожаления по этому поводу и расплакалась.

Отставка Терезы Мэй была неизбежной. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Объявление Терезы Мэй о предстоящем уходе не стало неожиданностью и для британской прессы.

В Кремле внимательно наблюдают за процессами, связанными с Brexit. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Великобритании, и на обстановке в Евросоюзе. Мы очень внимательно это отслеживаем», — сказал он.

Как уточнил Д.Песков, «в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является главным торгово-экономическим партнером России». «Мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере», — подчеркнул он.

Говоря об оценке роли Мэй в отношениях между странами, Д.Песков заметил, что «сейчас навскидку» не может «вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией». «Скорее наоборот — премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — заключил он.