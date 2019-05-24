Международная организация Amnesty International вновь выступила в защиту основателя Викиликс Джулиана Ассанжа

Международная правозащитная организация Amnesty International вновь выступила в защиту основателя Викиликс Джулиана Ассанжа. В течение многих лет он сталкивается с несправедливыми обвинениями и в нарушении своих прав, — говорится в распространенном сегодня заявлении. В Соединенных Штатах в отношении Ассанжа выдвинули еще ряд обвинений. Они связаны с незаконным получением и обнародованием секретных данных.