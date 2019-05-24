Компания «Яндекс» приобрела права на украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

Теперь сериал доступен только по подписке для пользователей сайта «КиноПоиск» и заблокирован в YouTube.

Эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины, теперь в руках Яндекса. Права куплены у международного дистрибьютора Eccho rights, контракт вступил в силу в ночь с 23 на 24 мая. Сериал теперь можно посмотреть по подписке на сервисе «КиноПоиск», а на своем официальном ютьюб-канале шоу недоступно для тех, кто находится в России. Авторы называют это временной мерой, связанной с решением юридических вопросов. Премьера сериала, который рассказывает об учителе истории, ставшем президентом Украины, состоялась в ноябре 2015 года. Шоу обрело большую популярность на Украине, а в России по телевидению сериал не показывался. На волне сериального успеха в 2017 году на Украине была создана партия «Слуга народа», а одна из последних серий третьего сезона вышла в свет накануне выборов президента Украины, 27 марта.

Помимо российского «Яндекса», два года назад права на показ украинского сериала приобрела и американская медиасеть Netflix.