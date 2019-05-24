Спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, по некоторым данным, занимает особняк на берегу Финского залива
Спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, по некоторым данным, занимает особняк на берегу Финского залива, что никак не отражено в его декларациях.
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров живет в поселке Солнечное в Курортном районе, в доме один по улице Ленинградской. Это выяснила «Новая газета». Журналисты отследили, как Макарова в разное время привозит в этот коттедж на первой линии машина из автопарка Смольного. Газета подсчитала, что аренда такого участка в один гектар может стоить десятки миллионов рублей. Ни одним законом государственная резиденция спикеру не положена. Согласно официальных доходам семьи Макарова, спикеру пришлось бы не есть и не пить годами, чтобы накопить на такой дом. К слову, это государственная дача. Раньше здесь жила бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Ни одного внятного ответа от исполнительной и законодательной власти Петербурга «Новая газета» не получила. Что же касается официальной декларации Макарова, то, согласно ей, политик живет в обшарпанном панельном доме в одном из спальных районов Петербурга.
Ранее «Новая газета» писала, что Макаров взял в аренду участки земли, которые предназначались льготникам. После того, как эта информация была обнародована, участки перешли в руки людей, близких спикеру парламента Петербурга.