Спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, по некоторым данным, занимает особняк на берегу Финского залива, что никак не отражено в его декларациях.

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров живет в поселке Солнечное в Курортном районе, в доме один по улице Ленинградской. Это выяснила «Новая газета». Журналисты отследили, как Макарова в разное время привозит в этот коттедж на первой линии машина из автопарка Смольного. Газета подсчитала, что аренда такого участка в один гектар может стоить десятки миллионов рублей. Ни одним законом государственная резиденция спикеру не положена. Согласно официальных доходам семьи Макарова, спикеру пришлось бы не есть и не пить годами, чтобы накопить на такой дом. К слову, это государственная дача. Раньше здесь жила бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Ни одного внятного ответа от исполнительной и законодательной власти Петербурга «Новая газета» не получила. Что же касается официальной декларации Макарова, то, согласно ей, политик живет в обшарпанном панельном доме в одном из спальных районов Петербурга.

Ранее «Новая газета» писала, что Макаров взял в аренду участки земли, которые предназначались льготникам. После того, как эта информация была обнародована, участки перешли в руки людей, близких спикеру парламента Петербурга.