Тереза Мэй уйдёт с поста премьер-министра Великобритании в июне: после того, как Консервативная партия выберет её преемника на посту лидера. Такое заявление Мэй сделала менее часа назад.

О том, что это будет серьезное заявление намекало всё: перед входом в офис премьера на Даунинг-стрит, 10 установили трибуну с гербом Соединённого Королевства, что как правило символизирует важность выступления.

В своём заявлении Тереза Мэй сказала, что сделала всё, что могла, пытаясь организовать процесс Брекзита, как того требовали результаты референдума. Несмотря на то, что многие предлагали не следовать его решению. Но её идеи трижды проваливались в парламенте. Поэтому, 7 июня она покидает сначала пост главы Консервативной партии, а затем — и пост премьера. До того момента, пока Тори не выберут нового главу, она будет исполнять свои обязанности.

В своём заявлении Тереза Мэй также напомнила, что несмотря на историю с Брекзитом, её правительство достигло результатов по сохранению системы здравоохранения, строительству домов для малоимущих и борьбе с глобальным потеплением.

В завершении речи Тереза Мэй сказала, что для неё было честью быть второй женщиной-премьером Великобритании и точно — не последнее. Уходя от трибуны, Мэй расплакалась.

Выборы нового главы Консервативной партии Великобритании стартуют 10 июня.