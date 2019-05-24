Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Взрыв прогремел в мечети в Кабуле. Возможны жертвы, сообщают РИА Новости.
Юрий Каннер
президент Российского еврейского конгресса
Плевок в посла – откуда ветер?
Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….
«Бесэдер?»
Круглошуточные новости
Отец подкрался незаметно
К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…
Станислав Крючков
журналист «Эха Москвы»
На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров
Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ждем не слов, а дел
Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….
Не будем спешить с завышенными ожиданиями
Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…
Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих
Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Про палку и морковку
Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
В отношениях России и США всегда есть «но»
Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…
Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе
Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!
Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…
+
«Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы
Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…
гость:
Максим Миняйло
протоиерей
О противостоянии вокруг строительства храма
Город откажется, может быть, от него. Я это допускаю. Просто имейте это в виду, что если этот храм не появится, то это решение вы несете по всей своей жизни до конца…
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
Пархоменко вправе меня ненавидеть, но зачем врать?
Где же Ваша журналистская объективность, Сергей Борисович? Не выдержала натиска Ваших политических пристрастий…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
Жесткий раскол на «своих и чужих» — путь к реинкарнации авторитаризма
Если мы хотим когда-нибудь построить демократическое государство европейского типа, то оппозиция должна объединить более половины граждан страны, а не собрать отряд жестких сторонников нового вождя в 3% населения…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Аплодируем и наблюдаем
Зеленский, благодаря своему обаянию, улыбке и умению смеяться над собой и окружающей действительностью, — президент. Беспрецедентный случай, который, конечно, с опытным политиком Рейганом сравнивать нельзя…
Губернатор Свердловской области: Строительство собора в сквере Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено
«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины…» — написал Евгений Куйвашев
Умерла Наталия Басовская
С 70-х годов она как историк выступала в теле— и радиоэфире, вела в эфире «Эха Москвы» вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым историческую передачу «Не так», а с 2006 года – программу «Всё так»
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Печальный для власти симптом, это как если бы в Москве протестовали за сохранение бассейна «Москва» на месте храма Христа Спасителя…
Андрей Илларионов
экономист
Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь
Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...
Pasha Bite
YouTube-канал
+
Инаугурация Зеленского — первый звонок Путину
Владимир Владимирович великодушно готов был подарить нашим братьям меньшим свою искреннюю дружбу, а они вдруг захотели сами решать, с кем им дружить…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист