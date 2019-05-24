Компания «Яндекс» купила права на украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Сериал можно будет посмотреть по подписке на сервисе «КиноПоиск». После выхода сериала «Зеленский успешно выиграл президентские выборы на Украине и стал главой государства. Два дня назад фильм «Слуга народа» стал недоступен для российских зрителей на YouTube. Правообладатели сказали, что это временная мера, связанная с решением юридических вопросов.