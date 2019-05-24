ЛГБТ-активист Максим Лапунов пожаловался в Европейский суд по правам человека на насилие, которому подвергся в Чечне

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал». Лапунов был единственным активистом, который лично подал заявление в правоохранительные органы о задержании и насилии со стороны сотрудников управления Уголовного розыска Грозного, — отмечают в «Мемориале». 2 года назад по этому заявлению началась проверка, но в возбуждении дела было отказано. Лапунов покинул Россию, опасаясь за свою жизнь.