Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке

7 июня она покинет пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, пост премьер-министра. Тереза Мэй заявила, что сожалеет о том, что не смогла осуществить Брекзит.

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй была неизбежной, так как она не смогла обеспечить выход страны из Евросоюза. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Это было неизбежно, так как Мэй не смогла обеспечить выход Великобритании из Евросоюза. Было порядка 10 вариантов, они крутились там месяцами, поэтому Мэй просто сдалась. Видимо, это правильное решение, потому что у нее уже не было никаких шансов чего-то добиться», — сказал он.

Что касается дальнейшего развития событий, с точки зрения эксперта, понять это пока невозможно. «В парламенте единства нет. Тут все возможно, включая и новые выборы, и новый референдум, и попытку новых переговоров», — отметил Ф.Лукьянов.

Как стало известно, Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра 7 июня.