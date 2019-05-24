Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате страны, но избавляться от ограничений не собирается

Исполком Российского футбольного союза отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате страны, но избавляться от ограничений не собирается.

Единодушия по этому вопросу достичь не удалось, а именно этого и добивался новый президент РФС Александр Дюков. Ему бы хотелось, чтобы идею поддержали 85 процентов руководителей клубов, но задача эта почти невыполнима, поскольку клубы давно настаивают на полной отмене лимита, а руководство страны требует протекции для отечественных игроков. Через две недели предстоит выбрать из двух вариантов. Нынешнего, когда на поле одновременно не могут находится более 6 иностранцев, но при этом в клубе их может быть сколько угодно и нового без ограничений на поле, но лишь восьми иностранцах в заявке. Президент РФС склоняется ко второму варианту. Изменения вступят в силу, начиная с сезона 20⁄ 21 годов

Кроме того, Исполком обсудил и перспективу расширения Премьер Лиги до 18 команд, но и здесь конкретных решений принято не было.