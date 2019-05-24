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12:01, 24 мая 2019

Суд признал банкротом оператора мусорной свалки в подмосковной Балашихе

Полигон, который отравлял жизнь местного населения, был закрыт почти 2 года назад по требованию президента Путина.

Долг компании «Заготовитель» — оператора свалки «Кучино» – превышает шесть миллиардов рублей. Заявление о её банкротстве подала администрации Балашихи. Арбитражный суд Московской области постановил, что компания работает в убыток, восстановить её платёжеспособность невозможно, сообщает агентство РАПСИ. Тот же суд год назад взыскал с оператора полигона почти шесть с половиной миллиардов рублей за нанесение ущерба окружающей среде. Полигон «Кучино», который находится рядом с Балашихой, закрыли в июне 2017 года после обращения местных жителей к президенту Владимиру Путину. Люди жаловались на неприятный запах, который идёт со свалки. Ощущали его и в Москве. МЧС неоднократно фиксировало в «Кучино» превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Свалку закрыли, многие месяцы её рекультивируют. Подмосковные чиновники недавно заявили, что влияние закрытого полигона на экологию Балашихи сведено к минимуму, но местные жители это отрицают.

Работы по рекультивации власти Балашихи планируют завершить к концу года.



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