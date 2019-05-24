Арбитражный суд отменил штраф для компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным

После массового отравления в столичных детских садах, Роспотребнадзор привлек ее к административной ответственности.

Арбитражный суд Москвы признал решение ведомства незаконным и полностью отменил наказание для компании «Школьник-ЮЗ». Это следует из электронной картотеки, размещенной на сайте суда. Причины, по которым это было сделано, не указаны. Размер штрафа, выписанный Роспотребнадзором, также неизвестен.

Ранее федеральная служба провела проверку в трех компаниях, занятых поставками питания в столичные учебные заведения: помимо «Школьника-ЮЗ» в «Московском школьнике» и «Конкорде». Все эти организации связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Там Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм, однако новые проверки не согласовала прокуратура.

Ведомство заинтересовалось деятельностью организаций после того, как в конце прошлого года стало известно о массовом отравлении в детских садах Москвы. Власти подтвердили более 100 случаев заболевания.

Родители подали несколько коллективных исков к компании «Конкорд». По данным Роспотребнадзора, она выплатила более двух миллионов рублей штрафов.