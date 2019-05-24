Украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли стал недоступен в YouTube

Агентство «Интерфакс» пишет, что со среды фильм не могут посмотреть российские зрители. По данным ВВС, доступа лишились и жители Великобритании. По словам представителя компании правообладателя Сергея Пушкина, это временная мера, связанная с решением юридических вопросов. Об этом Пушкин рассказал газете «Ведомости».

«Слуга народа» – это сериал об учителе истории, ставшем президентом страны. Владимир Зеленский, который в нём снялся, на этой неделе стал на Украине главой государства.