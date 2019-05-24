Статья в «Коммерсанте» об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко вызвала раздражение в Кремле, утверждают источники издания «Проект». По их сведениям, основной причиной возмущения стали данные о возможном переходе Матвиенко в Пенсионный Фонд. Собеседники издания говорят, что на разных уровнях были рекомендации не распространять эту информацию.

После выхода заметки о Матвиенко были уволены двое журналистов «Коммерсанта». Следом в знак протеста ушли почти все сотрудники отдела политики. В совете директоров издательского дома сказали, что журналистов уволили из-за подозрений в заказном характере статьи. Матвиенко назвала информацию об отставке выдумкой и сказала, что никого не просила увольнять.