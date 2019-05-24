Арбитражный суд Московской области признал банкротом оператора мусорного полигона «Кучино» в Балашихе

Как сообщает РАПСИ, долг компании «Заготовитель» превысил 6 миллиардов рублей. С заявлением о банкротстве обратилась администрация Балашихи. Суд решил, что деятельность компании убыточна и восстановить её платёжеспособность невозможно.

Свалка была закрыта 2 года назад по распоряжению президента Владимира Путина. Жители ближайших районов регулярно жаловались на неприятный запах со стороны полигона. Время от времени он чувствовался и в Москве.