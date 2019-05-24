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11:30, 24 мая 2019

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил юриста Павла Ивлева к 10 годам колонии по одному из дел ЮКОСа

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил юриста Павла Ивлева к 10 годам колонии по одному из дел ЮКОСа – о хищении нефти почти на миллиард рублей. Такого наказания добивалось гособвинение. Юрист, который с 2004 года живёт в США, не раз говорил, что это дело политическое. Свою вину он не признал. Ивлев предлагал дать показания по видеосвязи, однако суд это ходатайство отклонил. Расследование длилось более 15 лет.



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