Хамовнический суд Москвы заочно приговорил юриста Павла Ивлева к 10 годам колонии по одному из дел ЮКОСа – о хищении нефти почти на миллиард рублей. Такого наказания добивалось гособвинение. Юрист, который с 2004 года живёт в США, не раз говорил, что это дело политическое. Свою вину он не признал. Ивлев предлагал дать показания по видеосвязи, однако суд это ходатайство отклонил. Расследование длилось более 15 лет.