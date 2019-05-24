Российский хоккеист Вячеслав Войнов сможет вернуться в НХЛ в январе будущего года

Лига сократила срок его дисквалификации.

Войнов был бессрочно отстранен НХЛ по итогам дела о домашнем насилии. Защитник вынужден был вернуться в Россию и некоторое время Вячеслав выступал за СКА и сборную и стал олимпийским чемпионом Пхенчхана. В 2018 году все обвинения были сняты, но лига не отменила отстранение. В апреле Лига продлила отстранение на следующий сезон, но Войнов, который к тому времени вернулся в США, подал апелляцию. В результате рассмотрения дела судья учел Вячеславу 41 матч, пропущенный в этом сезоне и постановил, что он может вернуться в Лигу в январе будущего года. Однако пока неизвестно, где именно ему предстоит играть. В Лос-Анджелесе, владеющем правами на игрока, заявили, что в клубе Войнова не будет. Клуб изучит свои возможности и права и примет решение позже.

Жена Войнова Марта Варламова, которая была пострадавшей в деле о домашнем насилии, по-прежнему живет со своим мужем. В 2017 году у них родился сын.