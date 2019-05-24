Экс-владелец банка «Югра» дал показания, которые позволили задержать полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Бывший банкир Алексей Хотин, который находится под домашним арестом, как сообщает РБК, рассказал о многолетних выплатах в пользу арестованного сотрудника силового ведомства.

Задержание и арест главы банковского отдела ФСБ стали возможны после того, как бывший владелец «Югры» рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство. Во всяком случае, это утверждают источники РБК, знакомые с ходом расследования. Алексей Хотин сообщил следствию, что так называемое «покровительство» состояло в том, что полковник должен был «решать вопросы», связанные с уголовными делами в отношении структур и лиц, тем или иным образом связанных с «Югрой». При этом, подчиненные Кирилла Черкалина, выполняя его поручения, брали на контроль ход расследования возникавших в отношении Хотина претензий или, если это было возможно, препятствовали возбуждению дел в МВД или СК. Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после своего ареста. Задержание стало для него большой неожиданностью, поскольку он был уверен в своих договоренностях с Черкалиным. Между тем, другие источники РБК утверждают, что помимо показаний Хотина в Управлении собственной безопасности ФСБ было достаточно материалов для задержания своего высокопоставленного коллеги.

Главу отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина обвиняют в получении взятки на 850 тысяч долларов. Источники ряда изданий ранее утверждали, что в ходе задержания у него и его подельников изъяли наличные и драгоценности на рекордную сумму в 12 миллиардов рублей.