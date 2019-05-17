Историк Наталья Басовская скончалась на 79-ом году жизни

Ушла из жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

«Светлая память. Это был великий человек, который воспитал такую плеяду учеников, специалистов. Просто уникальный человек», — сказала она.

Информацию о смерти Наталии Басовской «Эху Москвы» подтвердила и ее дочь Евгения.

Журналист Николай Сванидзе назвал Наталью Басовскую «замечательным историком и потрясающим публицистом». «Это очень талантливый, ярчайший презентатор истории. Она и исследователь, и человек, который очень красиво, глубоко и точно говорил про свою любимую науку. Это огромная потеря, и человеческая, и профессиональная. Басовская совершенно незаменима», — заключил он.

С 70-х годов Басовская как историк выступала в теле— и радиоэфире, вела в эфире «Эха Москвы» вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым передачу «Не так».

Наталия Ивановна — один из крупнейших специалистов по истории Средневековья. «Средние века – ключ к пониманию современной западной Европы и мира в целом», не раз отмечала Наталия Басовская. Профессор, доктор исторических наук, автор книг. Ещё в 70-е она пару лет вела радиопередачу «Радио для урока истории». Намного позже на Эхе Москвы вместе с главным редактором Алексеем Венедиктовым была ведущей исторической передачи «Не так», а затем «Всё так». Наталия Ивановна, по словам её друзей, была человеком энциклопедических знаний — от эпохи древнего мира до современности. Но помимо этого Басовская была фантастической рассказчицей. Она всегда делилась своими знаниями, ярко, живо и захватывающе. Басовская родилась в Москве, окончила истфак МГУ, защитила кандидатскую, затем докторскую диссертацию по теме истории средних веков Англии и Франции. С начала 70-х преподавала в историко-архивном институте РГГУ. При кафедре организовала кружок истории древности и Средневековья. Он проводил театрализованные обсуждения судеб известных исторических персонажей. О некоторых так называемых «судах истории» позже сняли документальные фильмы. В 2012-м радиостанция RFI назвала Басовскую ведущим преподавателем РГГУ, стоявшим у истоков зарождения университета.

О месте прощания с Наталией Басовской информации пока нет.