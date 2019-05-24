На Московском центральном кольце сегодня произошёл сбой в движении поездов «Ласточка»

Утром было приостановлено движение против часовой стрелки. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, поезда стояли около 20 минут. Для выяснения причин создана специальная комиссия, сообщает агентство ТАСС.

На этой неделе произошло два крупных сбоя в работе московского метро. Во вторник более чем на 2 часа в тоннеле застряли поезда с пассажирами на Солнцевской линии. В подземке сказали, что причиной стало отсутствие напряжения на контактном рельсе. Вчера поезда около часа стояли на Серпуховско-Тимирязевской линии. В метрополитене сказали, что к аварии привела техническая неисправность состава и пообещали оштрафовать производителя – завод «Метровагонмаш» на 1,5 миллиона рублей..