Умерла Наталия Басовская

Ушла из жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом «Эху Москвы» сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

Информацию о смерти Наталии Басовской «Эху Москвы» подтвердила и её дочь Евгения. Наталии Басовской было 78 лет.

С 70-х годов она как историк выступала в теле— и радиоэфире, вела в эфире «Эха Москвы» вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым историческую передачу «Не так», а с 2006 года – программу «Всё так».