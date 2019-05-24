МЖД: Специальная комиссия выяснит причину сбоя поездов в пятницу утром на МЦК
«Незапланированная стоянка была непродолжительной — 17 минут. Информация о якобы получасовой остановке не соответствует действительности. Специальная комиссия железнодорожников выясняет причину приостановки движения «Ласточек» на МЦК против часовой стрелки сегодня утром», — говорится в сообщении.
После сбоя «Ласточки» следовали с увеличенным интервалом некоторое время, к настоящему моменту движение восстановлено в обычном режиме. В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства пассажирам, передает ТАСС.